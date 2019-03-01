شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تبدأ تدريب العاملين بالوزارة لتنمية كفاءتهم إداريًا وفنيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة التنمية المهنية للإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية «٢٠١٨/٢٠١٩»، وذلك انطلاقًا من تفعيل دور الخطة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية في إعداد جيل من القيادات المبدعة والقادرة على تحمل المسؤولية الوطنية، وتماشيا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وبناء على الاحتياجات التدريبية الفعلية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، على أن الخطة تستهدف تدريب 31 ألف متدرب من القيادات التربوية والعاملين بالوظائف الإدارية على مستوى ديوان عام الوزارة ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية، في ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية من خلال مراكز التدريب الرئيسية بـ١٤ محافظة، ومن خلال إدارات التدريب بالمديريات التعليمية.

من جهته، كشف أسامة الشعراوي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المركز وضبط الجودة، أن التدريبات تتضمن برامج (تنمية مهارات اللغة الإنجليزية، ومهارات التنمية البشرية والعلاقات العامة للقيادات الوسطي، وإعداد كوادر لتحقيق أهداف التعليم التنمية المستدامة 2030، ومهارات الثقافة الرقمية في إدارة العمل، والتمكن المعلوماتي والتقني) وغيرها من البرامج التدريبية المتنوعة لتنمية كفاءة العاملين إداريًا وفنيًا.

وفى سياق متصل، أوضح حسن خطاب، مدير عام الإدارة العامة للتنمية المهنية، أن المركز بدأ في تنفيذ الجزء الأول من الحزمة التدريبية الخاصة بتأهيل القيادات الوسطى لاختبارات القيادات العليا المقررة بوزارة التخطيط، وذلك تحت عنوان: «الدورة التمهيدية لاختبارات القيادات التربوية»، ويهتم هذا الجزء بتنمية معارف ومهارات القيادات التربوية (بالجدارات السلوكية)، بتنسيق من الدكتورة هالة محمد مكرم مخطط البرنامج مع نخبة من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين في (الإدارة العامة، وإدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، وأصول التربي)، وتنفيذ برنامج «إعداد كوادر لتحقيق أهداف التعليم التنمية المستدامة 2030» بتنسيق من سها السيد محمد، مخطط البرنامج، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج «إعداد كوادر من القيادات النسائية» بتنسيق من الدكتورة فاطمة اليماني مخطط البرنامج.