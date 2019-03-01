شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. والحي: صادر له قرار ترميم لم ينفذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 5 طوابق بشارع بورسعيد بدائرة حي وسط الإسكندرية، اليوم، الجمعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط أسقف العقار رقم 115 بشارع بورسعيد، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي حي وسط إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وسقوط سقف حجرة بالطابق الخامس على الطوابق السفلى حتى الطابق الثاني، دون حدوث إصابات.

من جانبها، قالت بهية عبدالفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار صادر له قرار ترميم لم ينفذ من قبل المالك، وجار عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرار جديد بشأنه. وأضافت رئيس حي وسط أنه سيتم تخفيف للأحمال ودرء الخطورة، ورفع دعوى عاجلة من قبل السكان للتمكين من تنفيذ قرار الترميم السابق صدوره للعقار حماية لأرواحهم.