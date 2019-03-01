المرور يضبط 4302 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.
وتمكنت الإدارة بإشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4302 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 98 مخالفة تجاوز سرعات و1878 مخالفة نموذج 125.
كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 20 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و26 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،78 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 48 دراجة بخارية وسيارة.
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