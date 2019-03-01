شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": بدء صرف معاشات مارس من ماكينات الصرف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الجمعة، صرف معاشات شهر مارس لعدد 7.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار جنيه، حيث وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التامين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص بإتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لبدء صرف المعاشات مؤكده على ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة .

وأضافت الدكتورة غادة والى، فى بيان اليوم، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعى وعددهم 2.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.6 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M اعتبارا من صباح الجمعة الأول من مارس ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الاحد الثالث من مارس.

وأوضحت الدكتورة غادة والى، أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 مارس .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، على أنه قد تم إتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات .

