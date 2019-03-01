أخبار مصر | رئيس دولة ألبانيا يزور منطقة آثار الأهرامات وأبو الهول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس دولة ألبانيا يزور منطقة آثار الأهرامات وأبو الهول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل صباح اليوم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة رئيس دولة البانيا والوفد المرافق له وذلك أثناء قيامة بجولة خاصة بالمنطقة علي هامش زيارته لمصر.

وقال محي الدين، إن الجولة بدأت بزيارة هرم خوفو، الهرم الأكبر حيث قام الرئيس الضيف بالدخول الي الممر الأول للهرم وقام بالسؤال عن مصدر الأحجار وعددها وعدد العمال اللذين قاموا ببنائة وطريقة البناء.

كما تضمت الجولة زيارة تمثال أبو الهول الذي أبدي الرئيس الضيف انبهاره بضخامته و براعة و فن نحته.

وقد حرص الرئيس الالباني و الوفد المرافق له علي التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما كما انتهز العديد من السائحين من مختلف الجنسيات الذين مانوا متواجدين بالمنطقة بانتهاز هذه الفرصة و التقاط الصور مع رئيس البانيا

وأضاف محي الدين، أن الرئيس الضيف أكد علي ان زيارة الأهرامات مهمه جدًا و ذلك لاستلهام القوة وأشار إلي أنه من ليس له ماضي ليس له حاضر.