أخبار مصر | عاجل.. خبر سار لأصحاب المعاشات

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تبدأ اليوم الجمعة الأول من مارس، صرف معاشات شهر مارس لـ7.9 ملايين قائم بالصرف، بقيمة إجمالية تقارب الـ13 مليار جنيه.

ووجهت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف المعاشات، مؤكدة على ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.6 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M صباح الجمعة الأول من مارس ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الاحد الثالث من مارس، وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليارات جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليارات جنيه إعتباراً من يوم 10 مارس.

وأكدت اللجنة المشكلة لمتابعة عملية صرف المعاشات على أنه قد تم إتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.