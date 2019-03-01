أخبار مصر | الخطوط الجوية الملكية البريطانية تشكر "مصر للطيران"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية الملكية البريطانية تشكر "مصر للطيران" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية خطاب شكر من الخطوط الملكية البريطانية تشيد فيه بمستوى الأداء والخدمة وجودة الوجبات المقدمة على طائرة رئيسة وزراء بريطانيا والوفد المرافق لها خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر القمة العربية الأوروبية التي أُقيمت بشرم الشيخ الأسبوع الماضي.

وكانت مصرللطيران قد شاركت في خدمة الطائرات الرئاسية والملكية والرحلات الوزارية في مطارات المصرية والذي عمدت فيه شركة مصر للطيران للخدمات الجوية من خلال وحدة التموين الخاصة بها في شرم الشيخ إلى توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لوفود الدول العربية والأوروبية.

وصرح المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة شركه مصر للطيران للخدمات الجوية فى هذا الصدد قائلا: "إنه قد تم تخصيص مجموعات عمل استعدادًا لهذا الحدث تقوم بمراقبة أعمال الوحدات ومدي كفاءة التجهيزات وكذلك توفير الأصناف والمكونات الخاصة بوجبات الوفود علي الطائرات بجودة عالمية فاقت توقعات منسقي مختلف الرحلات".

جديرٌ بالذكر أن مصر للطيران للخدمات الجوية قد أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير فريق متميز من العاملين في خدمة العملاء ومديري الوحدات الداخلية للتواصل والتنسيق المستمر للوقوف علي مدى مطابقة أوامر التشغيل واحتياجات الطائرات في المنتجعات السياحية المصرية.