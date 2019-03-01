أخبار مصر | وزير القوى العاملة: بدء التشغيل الفعلي للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني أبريل المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: بدء التشغيل الفعلي للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني أبريل المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ العد التنازلي للتشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد بوزارة القوى العاملة، للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني، في نهاية مارس الجاري.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إنه سيبدأ في إبريل المقبل التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني بما يتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية والمعلوماتية، ليقدم الخدمات للمواطنين من خلال "الميكنة" لكل ما يتعلق بعمل الوزارة لتسهيل التعامل مع الجمهور وخلق إنسيابية بالعمل، ما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في انجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، وبما يتوافق مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، وبناء بنية معلوماتية قوية قادرة على مواكبة تكنولوجيات العصر الحديث، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار الوزير إلى أن التحول يأتي من خلال عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتطبيق النظام الجديد، والذي تم تنفيذ ما يقرب من 95% منه على أرض الواقع كحقائق ونتاج ملموسة.

وأضاف: أن من أبرز الأنشطة التي تم العمل على ميكنتها هي نظام التشغيل بشقيه "التشغيل بالداخل، والتشغيل بالخارج"، والتدريب المهني، نظرًا لكونها من أكثر الأمور التي تمس المواطن في تلبية احتياجاته ومتطلباته نحو البحث عن فرص عمل كريمة لائقة.

وأوضح سعفان، أن نظام التشغيل بالداخل سيستطيع الراغب عن فرصة عمل أن يقوم بتسجيل نفسه على نظام معلومات التشغيل بالداخل وتحديث بياناته بصفة دورية في حالة حصوله على مؤهلات أو دورات أخرى، ويقوم صاحب العمل بدوره بتسجيل فرص العمل المتاحة لديه، لإحداث نوع من أنواع التلاقي الفعال بين عملية العرض والطلب في سوق العمل.

وعن نظام التشغيل بالخارج الجديد، قال وزير القوي العاملة: إنه تم الربط الإلكتروني مع الأردن، والكويت، وجاري الاتفاق مع باقي الدول العربية لتنفيذ هذا الربط، وطبقًا لهذا النظام الحديث يستطيع العامل أن يقوم بتسجيل بياناته على نظام معلومات التشغيل بالخارج، ويتم تسجيلها تلقائيًا على موقع وزارة العمل الخاص بالدولة التي يتم الربط معها، وعرضها على الشركات الطالبة لفرص العمل، ومن ثم إرسالها للعامل، بنوع من الشفافية الكاملة، للقضاء التام على سماسرة العقود الوهمية من المتاجرين بأحلام وآمال الشباب.

وأضاف: قمنا بعمل "نظام المغتربين"، والذي بدوره يستطيع المستشار العمالي تسجيل العمالة المصرية المتواجدة بالخارج، لحصرها حصرًا دقيقًا.

وشدد الوزير علي أنه نظرا لأهمية ملف التدريب المهني فإنه سيتم عرض جميع الدورات المتاح التدريب عليها ليختار العامل من بينها ما يتوافق مع متطلباته التدريبية التي تخدمه في إتاحة فرص عمل لائقة، وسيتم استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة عن طريق هذا النظام الإلكتروني الحديث".

وأضاف: أنه طبقا للنظام الحديث، يستطيع صاحب العمل أن يقوم بطباعة شهادة قيد العمال والمعروفة بـ "كعب العمل" عن طريق نظام المعلومات الحديث، دون عناء ذهاب العامل إلى مكتب التشغيل لاستخراج شهادة القيد "كعب العمل" الخاصة به.

وأكد أن وزارة القوى العاملة تعتبر من الوزارات السباقة في هذا الميدان، بما توفر لديها من بينة معلومات قوية، وطفرات كبيرة حدثت على أرض الواقع في نظام الميكنة الحديث خدمة للوطن والمواطن المصري، الذي ستقدم له الخدمة بأفضل نتيجة وأسرع وقت ممكن.