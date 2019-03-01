انت الان تتابع من الخير للموت.. قصة «نادية ووسام» تنتهي بمحطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نادية صبور ووسام حنفي جمعتهما رحلة واحدة لمدينتي الأقصر وأسوان فقد وهبتا حياتهما للعمل الخيري ومساعدة المحتاجين فجاءت خاتمتهما بعد القيام بأفعال الخير

رحلة خير طويلة شهدتها كل من نادية صبور الرئيس السابق لنادى روتاري صان رايز ووسام حنفي الرئيس الحالى اللتين شاركتا فى عمل خيرى كبير أضفى بهجة وسعادة على أهل الصعيد وساهما فى علاج كثير من المرضى خلال رحلة لأهل الصعيد فى أقصى الجنوب والتى كانت الفصل الأخير في حياتهما، إذ رسمت هذه الرحلة العبور للعالم الآخر فكانتا من بين 25 ضحية فى فاجعة حريق محطة مصر برمسيس على خلفية تصادم جرار الوردية رقم 2302 بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، صباح أمس الأربعاء.

بداية الرحلة "اللهم ارزقنا حسن الخاتمة" فليس أحب على إنسان من أن يكون الخير هو آخر شيء يقوم به، هذا ما أكده هانى المنشاوي رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببرج العرب، مشيرا إلى أن هذا هو الدعاء المفضل للراحلة نادية صبور وأوضح أنها دائما ما كانت تسابق للمشاركة فى الخير. وأضاف المنشاوي لـ"التحرير"

بداية الرحلة "اللهم ارزقنا حسن الخاتمة" فليس أحب على إنسان من أن يكون الخير هو آخر شيء يقوم به، هذا ما أكده هانى المنشاوي رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببرج العرب، مشيرا إلى أن هذا هو الدعاء المفضل للراحلة نادية صبور وأوضح أنها دائما ما كانت تسابق للمشاركة فى الخير. وأضاف المنشاوي لـ"التحرير" أن السيدتين نادية صبور ووسام حنفي جمعتهما رحلة واحدة لمدينتي الأقصر وأسوان فقد وهبتا حياتهما للعمل الخيري ومساعدة المحتاجين فجاءت خاتمتهما بعد القيام بأفعال الخير فساهمتا فى طلاء المنازل والكشف الطبي على الفقراء من خلال مستشفى عائم. الموت اختارهما الموت اختارهما أما صبور صاحبة الستين عاماً من عمرها، ووسام حنفي، تبلغ من العمر 42 عاماً، فكانتا ضمن فريق عمل مكون من 7 أشخاص من بينهم هند محارب التى أصيبت فى الحادث ذاته توجهوا لأقصى جنوب الصعيد لتقديم الخير بحضور ثلاثة زملاء آخرين وكل من باري راسين، رئيس الروتاري الدولي، وعبد الحميد العوا، محافظ روتاري مصر. قال المهندس هادر ميتو، مساعد محافظ الروتاري، إن الراحلتين "نادية ووسام" و" هند" المصابة شاركن لجنة الاحتياجات الخاصة بالمنطقة الروتارية فى قافلة خير لمدينة الأقصر وعقب انتهاء الرحلة التى شهدت حضور رئيس الروتاري الدولي، استقللن قطار للعودة من محطة أسوان كانوا 7 أشخاص فحرص اثنان على الذهاب لإحضار التذاكر وآخرون للحمام فوقع الانفجار وتم التأكد من هويتهما وفى انتظار تحليل الـ"DNA" لتسلم الجثامين، مشيرا إلى إصابة هند محارب والتى تتلقى العلاج. طلاء المنازل ومستشفى عائم طلاء المنازل ومستشفى عائم قالت رانيا الخياط، مساعد محافظ الروتاري، إن رحلة الخير التى توجهتا إليه بمحافظتي الأقصر وأسوان قامتا خلالها بتوزيع 100 كرس متحرك كمرحلة أولي لذوي القدرات الخاصة بقرية الأمير بالأقصر، ومشروع تطوير 50 منزلاً وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي لأكثر من 250 منزلا بذات القرية والقرى المجاورة بتكلفه 3.5 مليون جنيه. وشهدوا افتتاح مستشفى عائم بمحافظة أسوان، بحضور وزيرة الصحة والتضامن الاجتماعي، موضحة أنه مستشفى متخصص لعلاج المرأة والطفل وتنطلق من أسوان وصولًا إلى محافظة الجيزة، حيث تستقر لمدة أسبوع أمام كل محافظة على حدة لتقديم العلاج بالمجان. حصلت "التحرير" على الفيديوهات والصور الخاصة لهما خلال آخر رحلاتهما بمدينتى الأقصر وأسوان لتقديم المساعدة والكشف الطبي على أهل الصعيد والمحتاجين. وأوضحت أن نادية صبور متزوجة ولديها 3 من الأبناء وتبلغ من العمر 60 سنة، أما وسام حنفى فتبلغ من العمر 42 عاما وليست متزوجة وكانت تعشق الحيوانات والقطط. صدمة داخل الروتاري صدمة داخل الروتاري انتاب أعضاء الروتاري حالة من الحزن المصحوب بصدمة شديدة بعد أن تم التأكد من أنهما لقيتا مصرعهما فى الحادث، فأصدر عبد الحميد العوا، بيانا نعي فيه المتوفيتين فى الحادث، أكد خلاله نشعر جميعا بألم شديد وغير مسبوق ودعواتنا لأسرتهما بالصبر والسلوان وبالجهد والعزيمة نستكمل مسيرة الخير والخدمة باسم الزميلتين العزيزتين والمغفور لهما نادية صبور ووسام حنفي. جنازة رسمية بعد الـDNA جنازة رسمية بعد الـDNA قال المهندس سامح حميدو، مؤسس نادي روتاري إسكندرية، أن جثامين عضوتي الروتاري ما زالتا فى المشرحة ولم نتسلم الجثامين انتظارا للانتهاء من تحليل عينات الحامض النووي نظرا لصعوبة التعرف عليهم بسبب تفحمهما جراء الحريق وفي انتظار الانتهاء من الـDNA، ومن المنتظر أن يتم تسلمهما يوم السبت المقبل، مؤكداً أنه سيتم إقامة عزاء رسمي لهم بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، ومن المرجح أن يكون السبت المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر من الخير للموت.. قصة «نادية ووسام» تنتهي بمحطة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.