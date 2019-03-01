شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 1 مارس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لانتخاب نقيب جديد من بين 11 مرشحا ونصف أعضاء المجلس من بين 52 مرشحا، على أن تبدأ إجراءات التسجيل من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

يتوجه الناخبون المصريون في الخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية، الخاصة بالدائرة الخامسة دائرة أشمون ومقرها مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

تنطلق في 7 محافظات «الجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والوادي الجديد والمنيا وقنا» المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية للقضاء على «فيروس سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، وحتى نهاية أبريل المقبل.

يكرم قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة عددا من الفنانين، في ختام فعاليات الدورة الـ12 من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، الذي نظمه قطاع الصندوق بالتعاون مع الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، وذلك على مسرح مركز الهناجر للفنون.

تنظم السلطات السورية بالتنسيق مع الجانب الروسي قافلة لإجلاء النازحين من مخيم الركبان على الحدود الشرقية الفاصلة بين الأردن وسوريا والعراق، الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية.

تطلق باكستان سراح الطيار الهندي المحتجز لديها والذي اعتقلته، الأربعاء، إثر إسقاط طائرتين هنديتين عندما عبرتا خط السيطرة الحدودي واحتجاز قائد إحداهما.

تنطلق أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالعاصمة الإماراتية أبوظبى وتستمر لمدة يومين تحت شعار «50 عامًا من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية».

يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، نائب رئيس فنزويلا، ديلسي رودريجيز، في موسكو.