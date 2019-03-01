شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تطلق قافلتها التنموية الشاملة لمحافظة المنيا أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجهز جامعة عين شمس، لاطلاق قافلة تنموية شاملة لأحدى القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة المنيا ، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

وأكد سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة ، أنه سيتم إطلاق القافلة إعتباراً من 13 أبريل المقبل و لمدة ثلاثة أيام ، ومن المقرر عقد الإجتماع التحضيري الأول بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة و قيادات الجامعة أواخر الأسبوع المقبل.

وكان اليوم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا التقى بسمير عبد الناصر أمين عام جامعة عين شمس ووكيل أول الوزراة ، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، حيث جاء اللقاء بناء على توجيهات الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للإعداد والترتيب لإطلاق القافلة .

وخلال اللقاء أشاد اللواء قاسم حسين بجهود جامعة عين شمس فى مجال الخدمة المجتمعية ، كما استعرض أسمير عبد الناصر سلسلة القوافل التى أطلقتها الجامعة بمختلف محافظات الجمهورية ، و كذلك ناقش المحاور المختلفة التي تشملها قوافل التنمية الشاملة للجامعة و التى تشمل المحور الطبى و محو الأمية و تعليم الكبار، وندوات التوعية متعددة الموضوعات ، فضلاً عن الخدمات العينية وغيرها .