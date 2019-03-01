محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قال خالد أحمد، مفتش القطارات المركزية، بهيئة السكك الحديدية، إن السائق هو المسؤول الأول والأخير عن حركة القطار رغم أن فريق قيادة القطار يضم مساعدًا.
وأضاف، أن سائق القطار يبدأ مساعدًا لمدة 13 سنة، ثم يصبح سائق جرارات لمسافات قصيرة.
وأوضح أن سائق القطار بعد قضاء 15 عامًا في المهنة يبدأ قيادة القطار لمسافات أطول، بحسب أقدميته.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حادث محطة مصر.. مفتش القطارات يوضح خطوات اختيار السائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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