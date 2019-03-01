مصر | حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية في الجيزة

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ونجح رجال مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة في القبض على تشكيل عصابي لتزوير الشهادات الجامعية وبطاقات الرقم القومي، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
أكدت تحريات اللواء ضياء فاروق مدير إدارة مكافحة الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام كلا من عبد الرحيم ط م ي، 52 سنة، حاصل على ثانوية عامة ومقيم بدائرة قسم اول فيوم الهارب من سجن وادى النطرون خلال احداث يناير 2011 في قضية تزييف بالسحن المشدد 5 سنوات ومحكوم عليه وهارب في قضيتان تزوير بالسجن 10 سنوات، وليد م ا ز، 42 سنة، عاطل ومقيم بالعمرانية السابق اتهامه في 4 قضايا ( مخدرات، سرقة، ضرب، تبديد )
وبمزاولة نشاطا اجراميا في مجال تزوير المحررات الرسمية بطاقات الرقم القومي، الشهادات الجامعية، لترويجها على عملائهما راغبى الحصول عليها، وقيام الأول بانتحال صفة مستشار تحكيم دولي وتزوير بطاقة رقم قومى وجواز سفر يحملان صورته باسم شقيقه، خالد ط ضبطه في الأحكام الصادرة ضده والثاني بتزوير جواز سفر مثبت به حصوله على ليسانس اداب على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، وتمكنت قوة أمنية من ضبطهما وعثر بحوزتهما على جهاز لاب توب محمل عليه اختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والجامعات والسفارات، فلاشة محمل عليها تاشيرات مقلدة لدخول دولة الكويت منسوبة لوزارة
الخارجية، أوراق تحاليل طبية منسوب صدورها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، 5 شهادات جامعية مزورة منسوب صدورها لكلية التجارة بجامعة القاهرة، 2 شهادة جامعية مزورة منسوب صدورها لكلية العلوم الطبية التطبيقية
جامعة أكتوبر، 2 صحيفة حاله جنائية مزورة منسوب صدورها لوزارة الخارجية، مبلغ 1500 جنيه مصري حصيله نشاطهما الإثم.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، واقر الأول بواقعة هروبه بالأحكام الصادرة ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.