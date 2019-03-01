مصر | "كنيسة وقطار ومحكمة".. حرائق أليمة في "فبراير الأسواد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كنيسة وقطار ومحكمة".. حرائق أليمة في "فبراير الأسواد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد فبراير أحداث أليمة مرت على المصريين والكثر من الانتفجارت بمختلف أنحاء القاهرة، وأبرزها حادث قطار محطة السكة الحديد وفى السطور التالية نرصد اهم الأحداث التي حصلت في هذا الشهر:

- حريق في كنيسة القديسة دميانة بالهرم

نشب حريق محدود فى الدور السادس بمبنى خدمات كنيسة القديسة دميانة بالهرم "النادى"، وتمت السيطرة على الحريق عن طريق العمال والخدام المتواجدين بالكنيسة، وتم إخماد النيران، مع وجود بعض الإصابات الطفيفة، ولا توجد وفيات، وجار التحقيق في معرفة أسباب الحريق.