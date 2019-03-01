محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قال رفعت رشاد المرشح علي مقعد نقيب الصحفيين، إن الصحافة كانت مهنة ورسالة لها قيمة سامية في المجتمع فأصبحت "السلطة الرابعة"، لكن لا يوجد في العلوم السياسية ما يُسمي بالسلطة الرابعة.
وأوضح أن الدولة المصرية أرادت تكريم الصحافة ووضعها في مصاف السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأضافت في الدستور مادة تقرر أن الصحافة "سلطة رابعة"، ولكن حُذفت هذه المادة، ولم تعد الصحافة سلطة رابعة بحكم القانون.
وأضاف: "أرى أنها سلطة شعبية قوية وقد تكون أقوى من السلطات الأخرى إذا جاز التعبير".
كانت هذه تفاصيل خبر مرشح نقيبًا للصحفيين: "مفيش مصطلح اسمه سلطة رابعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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