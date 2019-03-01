شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات البيطرية": تحصين 3.1 مليون طائر ضد انفلونزا الطيور خلال 30 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الاخرى والتى قام بها اطبـــاء الطب الوقائـــــى بالهيئــــة والمحافظات قد اسفرت عــــن تحصين "1,307,710" طائر للمزارع وتحصين "1,872,767" قطاع الاهالى خلال شهر يناير الماضى.

وأكد التقرير أن الهيئة ممثلة فى الادارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصدار شهادات الامــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى وبلغ إجمالى عدد المزارع التى تم معاينتها (883) مزرعة ،وبلغ إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات ( 4604) تصريح وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المديريات (4,554,755) طائر عن نفس الفترة .

وأوضح التقرير، أنه في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعــــة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية و تنمية الثــــروة الحيوانيـــة والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للطب الوقائي بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتي تهدف الى السيطرة على المرض خاصة خلال فصل الشتاء وذلك من خلال اجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.