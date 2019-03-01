شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط واللواء كامل الوزير يتفقدان مدينة الأثاث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مدينة دمياط للأثاث، الخميس، لمتابعة الأعمال النهائية بالمشروع، ضمن الاستعدادات لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمحافظة، والمقررة في إبريل المقبل، واستعرضا الموقف التنفيذى للمشروع المقام على مساحة 331 فدانًا ويضم 54 هنجرًا بإجمالى 1348 ورشة و5 مراكز خدمية تشتمل على «محال تجارية، ومكاتب إدارية، وورش، ومراكز إطفاء وشرطة وإسعاف ودورات مياه، وتفقدا أعمال المرافق والشبكات والتى تتضمن شبكة تغذية بالمياه بإجمالى أطوال 14.9 كيلومتر، وأعمال شبكة صرف الأمطار بإجمالى أطوال 6.3 كيلومتر، وأعمال شبكة الصرف الصحى بطول 14.8 كيلومتر، فضلًا عن تنفيذ 7 محطات رفع وأعمال شبكة التغذية بالكهرباء، بالإضافة إلى شبكة طرق أسفلتية بطول ٢٥ كيلومترًا.

وتابعت المحافظ أعمال تجهيز المعرض الدائم لتسويق منتجات الصنّاع، وبحث إمكانية زراعة مساحات خضراء حول المدينة، مؤكدة أنه تم الانتهــاء من جميـــع الأعمال بالمشروع، إضافـــة إلى التعاقد على توفير الخدمات الأساسية بالمدينة للتيسيــر على الصنّاع، مثل المراكز الخدميــة واستغلال الإمكانيات الفنيــة المتاحة بمركز تكنولوجيا الأثاث وخلق فرص تدريبية لهم داخل المركز.

وتفقدت أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، حيث تم عقد اجتماع تناول عرضا تفصيليا لمراحل تنفيذ المشروع والذى يتكون من رصيف بحرى بطول 640 مترًا وعمق غاطس 17 مترًا وساحات خلفية 37 ألف متر بتكلفة إجمالية 1.365 مليار جنيه، لافتة إلى أن استراتيجية المشروع تتضمن تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة، فضلًا عن زيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة معه وزيادة مساحة التخزين داخله. وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال قريبًا، تمهيدًا لافتتاحها مطلع أبريل المقبل.