شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال سيارة داخل نفق الثورة في مصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شب حريق في سيارة ملاكي داخل نفق الثورة في منطقة مصر الجديدة، منتصف ليل الخميس، ما أدى لتصاعد دخان كثيف.

هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده إلى أماكن مجاورة، وتبين أن سيارة اشتعلت داخل النفق.

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي لم يسفر حتى الآن عن وقوع إصابات.