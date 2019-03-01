فيديو.. إطلاق الخطاب الدينى الأول المترجم لخطبة الجمعة بـلغات العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، خطبة الجمعة، بعدة لغات، من أصل ثمانى لغات "الألمانية - والفرنسية - والسواحلية - والهوسا – والروسية- والأسبانية – والإنجليزية - واليونانية "جارى نشر بقية الترجمات حال الانتهاء منها.
وأكدت الوزارة أن خطبة الجمعة ستنشر أسبوعيا بعدة لغات بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة.
و يؤدي وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة خطبة الجمعة، بمسجد الحامدية الشاذلية، ويكون موضوع الخطبة: "البناء الاقتصادي السديد وآثره في استقرار المجتمع".
وحددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة القادمة (البناء الاقتصادى السديد وأثره فى استقرار المجتمع مترجمة إلى اللغتين الألمانية والفرنسية)، قام بترجمتها إلى اللغة الألمانية الدكتور محمد الفخرانى، وترجمتها إلى اللغة الفرنسية الدكتور كمال محمود على جاد الله وترجمتها إلى اللغة السواحلية الدكتور أيمن إبراهيم الأعصر، وترجمتها إلى لغة الهوسا الدكتور صالح كورا، وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية الدكتور محمد على.
للاستماع إلى الخطبة صوتيا للدعاة والمواطنين المكفوفين
لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة للصم والبكم، فى مصر وحول العالم
لمشاهدة الخطبة النصية باللغة العربية..
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