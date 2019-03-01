خروج أول جثمان من مشرحة زينهم لضحايا حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال وائل سرحان، نقيب العاملين بالإسعاف، إن أسرة المسعف خالد عبدالمنعم، تسلمت جثمانه من مشرحة زينهم مساء الخميس، كأول حالة تخرج من المشرحة من بين ضحايا حادث تصادم قطار محطة مصر.

وتوفي المسعف خالد محمد عبدالمنعم، سائق على السيارة ٢٣٧٩ تمركز رمسيس، يوم الخميس، متأثرًا بإصاباته في حادث محطة مصر.

وعقب الحادث، تم نقل "خالد" للعناية المركزة بمستشفى الشفاء بالعباسية ووضعه على جهاز تنفس بعد إصابته بنسبة حروق ٨٥%، لكنه توفى، صباح الخميس، متأثرًا بجراحه.

وأوضح نقيب المسعفين، في تصريحات صحفية، الجمعة، أنه يجرى نقل الجثمان تمهيدا لدفنه في بلده بمنيا القمح محافظة الشرقية.