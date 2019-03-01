رفعت رشاد: "سأكون نقيبًا مختلفًا.. وأحمي جميع الصحفيين"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تصوير- نسيم عبدالفتاح وزهوة حسن:
قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إنه سيكون نقيبًا مختلفًا يحمي زملائه الصحفيين طالما لا يخالفون القانون.
وأضاف رشاد، خلال جولته الانتخابية في مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "الخليج 365- يالاكورة- الكونسلتو- أونا"، أن هناك شخصيات عظيمة تولت منصب نقيب الصحفيين، والأشخاص تختلف عن بعضها البعض.
وتابع: "هكون نقيب مختلف يحمي زميله الصحفي طالما لم يخالف القانون".
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