30 صورة ترصد تفحم سيارة داخل نفق الثورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان ومحمد شعبان:
حصل "الخليج 365" على الصور الأولى لتفحم سيارة ملاكي في نفق الثورة عقب اصطدامها بأخرى، مما أسفر عن إصابة شخصين.
وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ملاكي في الاتجاه القادم من ألماظة اتجاة العروبة، نتج عنة تفحم إحداهما بالكامل، وتلفيات بنسبة ٨٠% في الثانية، وإصابة شخصين نقلا إلى مستشفى هليوبليس.
وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجاري تنفيذ أعمال إخلاء السيارة من النفق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.
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