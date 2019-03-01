إحداهما تفحمت.. مصابان في اصطدام سيارتين بنفق الثورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، عن ملابسات حادث تصادم سيارتين نتج عنه اشتعال النيران في إحداهما بنفق الثورة، أمس الخميس.

وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ملاكي في الاتجاه القادم من ألماظة باتجاه العروبة، نتج عنه تفحم إحداهما بالكامل، وتلفيات بنسبة ٨٠% في الثانية، وإصابة شخصين نقلا إلى مستشفى هليوبليس.

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجاري تنفيذ أعمال إخلاء السيارة من النفق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.