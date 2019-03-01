مصر | عاجل.. انفجار "تنك" سيارة في حادث تصادم بنفق الثورة بـ"صلاح سالم" (فيديو وصور)

انفجر "تنك" سيارة بعد تصادمها في أخرى، في نفق الثورة بشارع صلاح سالم في محافظة القاهرة، مساء أمس، نتيجة السرعة الزائدة.

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارتين أسفر عن انقلاب سيارة وانفجار "التنك"، بسبب السرعة الزائدة، دون وقوع ضحايا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى موقع الحادث، وسيطرت على الحريق قبل تفاقمه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.