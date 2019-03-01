مصر | النائب العام يكلف مكتبه بفحص بلاغ يطالب بإدراج القائمين على كاميرات محطة مصر لمتهمي القضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يكلف مكتبه بفحص بلاغ يطالب بإدراج القائمين على كاميرات محطة مصر لمتهمي القضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من أيمن محفوظ المحامي، والذي طالب فيه بإدراج المسئولين عن كاميرات المراقبة لقائمة الاتهام مع المسئولين عن حادث محطة مصر الذي أودي بحياة ٢٠ وأصاب ٤٠ آخرين.

كان مقدم البلاغ المُقيد برقم 3402 لسنة 2019 طالب بضرورة إدراج المسئولين عن كاميرات المراقبة إلي قوائم الاتهام لتسريبهم فيديو حادث قطار محطة مصر، مما أصاب المحتمع المصري كله بحالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم واستغلته قنوات الإرهاب لخدمة مصالحها الإرهابية.

يمثل جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض إرهابي، وكذلك مخالفة المادة 9 من قانون النيابة العامة أن النائب العام وحده التحقيق في جرائم المادة 116عقوبات المتعلقة بإهمال الموظفين، وكذلك مخالفة المادة 13 من قانون الإنترنت بتهمة الاعتداء علي القيم المجتمعية.

وطالب بسرعة إصدار أمر بضبط العاملين علي كاميرات المراقبة، وإدراج أسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر بتهم السلوك الذي يخدم الإرهاب ونشر روح التشاؤم بين المواطنين والتغول علي سلطات النيابة العامة، وسوء استخدام الانترنت، وطالب بمعاقبتهم طبقا لنصوص المواد 86 عقوبات و9 من قانون النيابة العامة والمادة 13من قانون الإنترنت.