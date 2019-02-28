أخبار مصر | قبل انعقادها بساعات.. إرشادات ورقة الاقتراع بانتخابات 'الصحفيين'

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تنعقد غدًا، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، لاختيار النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة.

وحددت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة عضو مجلس النقابة جمال عبدالرحيم، إرشادات ورقة الاقتراع.

إرشادات ورقة الاقتراع

1- ضرورة كتابة اسم المرشح ثلاثي تفاديًا لتشابه الأسماء.

2- أية إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها.

3- اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب.

4- اختيار 6 مرشحين فقط لعضوية مجلس النقابة.

5- اختيار الأعضاء غير مُقيد بعدد المرشحين فوق أو تحت السن.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، غدًا الجمعة 1 مارس، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.