عريس محطة مصر.. المهنة طبيب والعنوان مشرحة زينهم

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بيشوي فتحي كامل طبيب أسنان تخرج عام 2017 وأنهى خدمته العسكرية.. أتم خطبته منذ 4 أشهر.. وذهب للقاهرة لاستخراج تصريح مزاولة مهنة.. ولقي مصرعه في كارثة محطة مصر

كانت أحلامه بسيطة أن يعود سريعا إلى أسرته الصغيرة فى أسوان ليبدأ حياته فى مجال الطب، بعد أن قطع والده مدير المدرسة الابتدائية وعدًا على نفسه، بمعاونته فى افتتاح عيادة صغيرة له لممارسة مهنة طب الأسنان عقب تخرجه عام 2017 في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، وما بين انتظار وشوق ولهفة، فور وصوله إلى محطة مصر، قادما من بلدته أسوان، لم يكن يعلم بيشوى، 23 عاما الابن الأصغر لفتحى كامل، أنه سيكون من بين ضحايا حادث القطار الأليم، حيث ضرب موعدا مع قدره المحتوم، ليقف بالمصادفة على رصيف نمرة ( 6) الذى شهد الكارثة، وسجل نهاية مؤلمة لحلم سعيد لم يتحقق.

غادر طبيب الأسنان بيشوي، بلدته أسوان، مساء يوم الثلاثاء، متوجها إلى القاهرة، للمشاركة فى إحدى الدورات التدريبية فى طب الأسنان، لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة للعمل من النقابة العامة لأطباء الأسنان، عقب انتهاء فترة تجنيده بالقوات المسلحة. خطيبته كانت أول من اتصل بها بيشوي، هاتفيا، ليطمئنها على وصوله إلى

غادر طبيب الأسنان بيشوي، بلدته أسوان، مساء يوم الثلاثاء، متوجها إلى القاهرة، للمشاركة فى إحدى الدورات التدريبية فى طب الأسنان، لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة للعمل من النقابة العامة لأطباء الأسنان، عقب انتهاء فترة تجنيده بالقوات المسلحة. خطيبته كانت أول من اتصل بها بيشوي، هاتفيا، ليطمئنها على وصوله إلى القاهرة، هذا ما أكده كارلوس شقيق خطيبته، قائلا: "كانت آخر مرة توصلنا فيها معه، وبعد علمنا بالحادث حاولت أختي وجميعنا التواصل معه، لكن بدون جدوى". كارلوس يتحدث عن اللحظة الحاسمة لقلقهم والقاتلة لآمالهم، حينما بدأ تداول فيديوهات كاميرات المراقبة بمحطة مصر، "تعرفنا عليه أثناء وقوفه على الرصيف للاتصال بأختي"، لكن رحلة أخرى من البحث عن بيشوي، هي الأقسى، حيث وصل الأحباب إلى القاهرة صباح اليوم، وبالتحديد استقروا داخل مشرحة زينهم، لكنهم فشلوا في التعرف على طبيب الأسنان بسبب تفحم الجثث. التحركات لم تتوقف، بينما الأسرة المكلومة تحترق بجوار الجثث المتفحمة في القاهرة، كانت أسوان هي الأخرى في حالة استنفار، يقول الدكتور محمد صبحى، نقيب أطباء أسنان أسوان، إنه أجرى اتصالًا مع أعضاء النقابة العامة لأطباء الأسنان بالقاهرة، والذين تواصلوا مع أسرته المتواجدة، مؤكدًا أن بيشوي من الخريجين الجدد، وهو نفس الشخص الذى ظهر فى أحد فيديوهات الحادث، مضيفًا أنه ذهب إلى القاهرة لاستلام ترخيص مزاولة المهنة للعمل. اقر أيضًا: محطة مصر.. شاهد عيان: الجرار كان من غير سواق (فيديو) ويشير النقيب، إلى أن المصادفة الغريبة أن بيشوي تصادف تواجده في نفس القطار، الذي كان يقل نادية صبور، رئيس سابق نادي روتاري رايز، ووسام حنفي، رئيس نادي روتاري جولدن رايدرز، اللتين لقيا حتفهما فى الحادث أيضا، عقب القيام بأعمال خيرية فى المستشفى العائم الخيرى بأسوان، والذى تنظمه وزارة الصحة بالتنسيق مع روتارى مصر. ويؤكد صبحي، أن وفدا من النقابة العامة لأطباء الأسنان متواجد الآن بمشرحة زينهم بالقاهرة، لتسهيل إجراءات نقل بيشوي إلى أسوان، لتشيع جثمانه إلى دار المستقر. "نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، أجرى اتصالات مع مسئولين فى الكنيسة الأرثوذكسية بالقاهرة، لسرعة نقل الشاب وتقديم التسهيلات لأسرته لنقلهم إلى أسوان" بحسب نقيب أطباء أسنان أسوان. غدًا الجمعة يرقد جثمان بيشوي في أرض أسوان، ويؤكد الدكتور صبحى، أن وفد النقابة الفرعية لأطباء أسنان أسوان سيشارك فى مراسم الصلاة على فقيد أسوان، ومراسم الدفن عقب وصوله غدا الجمعة. وكشف مصدر مقرب من الأسرة، أن والد بيشوي هو الأستاذ فتحى كامل مدير مدرسة السادات الابتدائية بأسوان، ولديه أخ آخر يدعى ريمون، محقق شئون قانونية بالتربية والتعليم بأسوان، ورامز موظف بمجمع محاكم أسوان، ووالدته كبير قلم بمجمع محاكم أسوان، وأن الشاب أتم خطبته منذ 4 أشهر، وكان ينوى الزواج في نهاية العام الحالى. اقر أيضًا: أول ناجٍ من حادث محطة مصر: «فنطاس سولار سبب الكارثة» وأصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسوان برئاسة الأنبا هدرا مطران أسوان، بيانا نعى فيه شهداء الوطن فى الحادث الأليم قطار محطة مصر، وجاء فيه: "أنه بكل أسى نعزى شهداء الحادث الأليم، وأننا نصلى من قلوبنا جميعا من أجل أسر الضحايا والمصابين، داعيا البيان بأن ينعم الله على مصرنا الغالية دعائم الأمن والسلام". التفاصيل الكاملة: جثث متفحمة.. ما حدث في محطة مصر لحظة بلحظة (تغطية)



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