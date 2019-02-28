شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل النواب»: سائق القطار كان موقوفاً عن العمل 6 أشهر بسبب تعاطي المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن سائق قطار محطة مصر كان موقوفاً عن العمل 6 أشهر بسبب تعاطي المخدرات، مقدما التعازي لأسر الضحايا والمصابين.

وقال «زين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، إن السائق «تلاعب بأرواح المواطنين وظهر بلا مبالاة»، متابعا: «اكتشفنا خطأ أكبر أنه من المفترض أن يخرج السائق ومعه مساعده، وجرار محطة مصر خرج دون مساعد فلماذا؟».

وأضاف أن نظام العاملين في السكة الحديد «به لبس وأمر غير مفهوم»، متابعا: «لا بيحترموا تعليمات ولا قائمة جزاءات، والجزاءات التي توضع لا ترقى للخطأ الذي يرتكبونه، دي مأساة، نحتاج إعادة فرز للعاملين بالهيئة لنخرج من هذا الملف الخطير».