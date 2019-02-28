شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث المحاصيل الحقلية»: يجب أن نصل إلى حد الأمن الغذائي من القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، ويجب أن نصل إلى حد الأمن الغذائي من القمح وليس الاكتفاء الذاتي فقط.

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من سيزرع المليون» مع الإعلامي شعبان بلال، والمذاع على فضائية «الصحة والجمال» مساء اليوم الخميس، أن مساحة زراعة القمح في مصر تبلغ 3 ملايين و256 ألف فدان، وهذه المساحة محدودة.

وشدد مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية على أن الأمل الأكبر لدينا هو مشروع المليون ونصف المليون فدان، لزيادة المساحة المزروعة من القمح، مشددًا على أن هذا العام سيكون أفضل كثيراً لإنتاج محصول القمح وسينخفض سعره.