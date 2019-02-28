شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، الخميس، بحبس 6 متهمين، استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث قطار محطة مصر.

والمتهمون هم: سائق الجرار ٢٣٠٥ ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار ٢٣٠٢ وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضًا العامل المختص بتحويل الخطوط، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.