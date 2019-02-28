شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب الإسكندرية» تحصد 11 مركزًا متقدمًا لذوي القدرات بمسابقة الحلم المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية حصول الأطفال من ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصّة على 11 مركزًا متقدمًا في مسابقة الحلم المصري والتي شارك فيها ١٠٠ مشارك ومشاركة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز شباب النصر والسيوف وجمعية أتمنى لمتحدي الإعاقة، وذلك في إطار المهرجان الرياضي الترفيهي لذوي القدرات الخاصة والهمم، والذي أقيم الأربعاء، بمركز شباب سموحة.

وقالت «الشريف» في بيان، الخميس، إن المهرجان تضمن ألعابا رياضية عديدة ومسابقات لكرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة وألعاب صغيرة، مشيرة إلى أن أبناءنا من ذوي القدرات والهمم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا هم يتعايشون بيننا ويتنفسون هواءنا كبروا وأحلامهم وطموحاتهم ترافقهم، ولهم لمساتهم المبهرة، فهم شموع مضيئة لمسيرة عجلة التنمية المستدامة ولا يمكن إغفال إبداعاتهم في شتى المجالات فهم لديهم إصرار وتحدٍ وعزيمة لتمثيل مصر في المحافل الدولية لذلك تولي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرا بذوي القدرات والهمم ومؤازرتهم وجعلهم عضوًا فاعلًا داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم لممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية داخل الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب ذوي الإعاقة تقدم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية من خلال مراكز التدريب والإبداع بداخل مراكز الشباب، حيث تحرص الوزارة على تنظيم العديد من المسابقات منها على سبيل المثال لا الحصر، مسابقة الحلم المصري والتي فاز فيها من أبناء الإسكندرية وحققوا 11 مركزًا متقدمًا هي أول فن تعبيري ذهني وأول مسرح حركي وأول غناء فردي وثاني غناء فردي وثاني إنشاد ديني وثاني إنشاد جماعي وثاني شعر تأليف وثاني شعر إلقاء وثالث كورال وأفضل ديكور مسرح حركي وأفضل مدرب فن تعبيري.

وقالت وكيل الوزارة إن مراكز التدريب والإبداع يتم تفعيلها حاليًا بمراكز شباب «الحرمين- السيوف الدخيلة- النصر» وتحرص على تقديم جميع الأنشطة لذوي القدرات والهمم.