شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تشهد موجة من الأمطار والرياح وانخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدن محافظة شمال سيناء سقوط موجة من الأمطار، وانخفاضا في درجات الحرارة وموجة من الصقيع والرياح الباردة، حيث شهدت الطرق الرئيسية والفرعية حذرًا من السائقين، وخلت الأسواق من المارة بجانب انقطاع التيار الكهربي عن عدد من المناطق، وفضل أغلب المواطنين عدم الخروج إلى الشارع والبقاء بمنازلهم.

من جانبه، قرر اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الساعات الماضية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد كل المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

من جانبه، أكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ورفع درجة الاستعداد في غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام.