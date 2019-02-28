شكرا لقرائتكم خبر عن دينا أنور من «خالعات الحجاب والنقاب» إلى الإساءة لضحايا حادث «حريق محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت دينا أنور، مؤلفة كتاب «خالعات الحجاب والنقاب.. الثورة الصامتة»، الجدل، أمس الأربعاء، بعد تعليقها على حادث جرار محطة مصر، الذي راح ضحيته العشرات وأكثر من 40 مصابًا، وقالت في تعليق عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الفقراء هم أقل وطنية وشرف من الأغنياء الوطنيين».

وأثار التعليق غضب واستياء الرواد وشنوا هجوما عليها، وهو ما دفع المحامي عمرو عبدالسلام بتحرير بلاغ للنائب العام ضدها بسبب تعليقها على الحادث، مطالبًا بضبطها وإحضارها وتقديمها للمحاكمة بتهمة احتقار طبقة من طبقات الشعب ونشر أخبار كاذبة.

وحذفت دينا أنور، المنشور المثير للجدل الذي تسبب في موجة من الاستياء والغضب بين مستخدمي التواصل الاجتماعي، على خلفية عدم تعاطفها مع ضحايا محطة مصر ووصفهم بكلمات مسيئة.

تعليق دينا أنور

وقامت «أنور» بتوجيه رسالة أخرى لكل منتقديها عبر فيسبوك تقول فيها: «لم أعتد على تبرير أي شيء فعلته للحمقى، ولكنني اعتدت على أن يُفترى على كتاباتي وتصرفاتي، بحسب أهواء الأفاقين والكذابين والحاقدين والسفلة ومنعدمي الضمير».

وأضافت: «لذلك سأوضح هنا اللبس الذي حدث، ولا يعنيني أن يصدقني أحد أو يكذبني، أنا مصرية ومصرية فقط، عبرت منذ الصباح عن استيائي وقهري من العمليات الإرهابية، وعن حزني على الضحايا المغدورين، وعن غضبي تجاه التخطيط الملعون من جماعة الإخوان ومعاونيهم، لست يسارية كاذبة، أدافع عن الفقراء وأجمع الثروات من خلف ظهورهم، أردد شعارات ضد الطبقية وأسكن في أفخم الأحياء، أُمجِّدُ البؤساء وأسجن واحداً منهم إن لمس سيارتي الفارهة، كما هم غالبية اليساريين..!».

وتابعت: «أنا إنسانة ذات فكر رأسمالي، أرى أن الفقر لعنة وليس مجداً، وأن الفقراء ضحايا يجب انتشالهم من فقرهم، وليس من الشرف أن نخادعهم بالشعارات لنبقيهم في فقرهم حتى لا يزاحموننا، كلامي عن الفقراء كان محدداً، أنهم ليسوا جميعاً يستحقون العطف والشفقة، لأن كثيراً منهم يأوون الإرهابيين ويساعدونهم بالمال رغم فقرهم، والدليل هو ذلك السائق الذي ينتمي لبؤرةٍ إرهابية معروفة اسمها كرداسة، وكثير منهم بلطجية وتجار حشيش ومخدرات ومتسولون يخطفون الأطفال، ومهما ساعدناهم بالمال لن نقوِّم انحرافهم السلوكي».

وأردفت: «تباً لكل حقير وحقيرة دلّسوا عليّ وحرّفوا مقاصدي لنوازع حقد ورواسب لا أخلاقية بداخلهم، شأنهم شأن جماعة الإخوان في التدليس والتحريف، وتستحقون حقاً أن تكونوا معهم في خندق واحد ضد النظام المصري وكل الوطنيين».

يذكر أنه نشب حريق هائل داخل محطة مصر، صباح أمس، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار «تنك البنزين»، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربتين الأولى والثانية بالقطار.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة، بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة وفاة 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفيي دار الشفاء ومعهد ناصر كونهما «مستشفيات إخلاء»، إضافة إلى مستشفيات «الهلال، وشبرا، والسكة الحديد» كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق.

ودينا عرفت بإثارتها للجدل من خلال كتابها «خالعات الحجاب والنقاب.. الثورة الصامتة» الذي صدر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين.

وكانت الكاتبة قد نشرت صورًا لفتيات ويتطاير فيها الحجاب للهواء، في إحدى حدائق منطقة الرحاب، الأمر الذي أثار غضب سكان المدينة لاستغلالها ملكية خاصة للتعبير عن وجهة نظرها.

وأصدرت صفحة ائتلاف سكان الرحاب، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بيانًا لاستنكار احتواء غلاف كتاب «خالعات الحجاب والنقاب»، على صور من مدينة الرحاب توحي بازدراء للحجاب، ما اعتبروه اغتصابا وعدم احترام لحرية المدينة وخصوصيتها، موضحين أن لهم الحق في الرجوع بالحق القانوني لاستخدام ممتلكات مدينة الرحاب في الدعاية والإعلان ودون الرجوع لأصحاب الملكية الخاصة. وطالبوا بإيقاف غلاف الكتاب أو تغيير غلاف الكتاب بما يجعل المدينة بعيدة كل البعد عن أي أفكار يختلف أو يتفق معها سكان المدينة.

وجاء في البيان: «مع إيماننا العميق بحرية كل إنسان فيما يرتديه وبما يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا المصرية الأصيلة وثقافتنا النابعة من تاريخنا المصري بكل تنوعه، إلا أننا كذلك نعلم أن كل إنسان حر ما لم يضر وأنه على الجميع احترام حرية الآخرين».

وتابع البيان أنه «قد تلاحظ لنا صدور كتاب من إحدى الباحثات عن الشهرة وصور غلافه بمدينتنا ولا يهمنا محتوى الكتاب أو حتى الأفكار المطروحة، إلا أنه ما سبب لنا الأذى هو وجود بعض النسوة وقد اغتصبن خصوصية مدينتنا واعتبرن حدائقها «ملكية عامة»، ومن حقهن أن يضعن على غلاف الكتاب صورا لهن في وضع يوحي بازدراء للحجاب أو النقاب في مدينتنا التي ندفع ودفعنا نحن ثمن كل شبر فيها مما يجعلها «ملكية خاصة» وفقط لملاكها وقاطنيها، على ألا يجوز لأي إنسان استخدام أو استغلال مدينتنا كشعار لكتابه أو ترويج أفكاره بغض النظر عما إذا كنا نتفق أو نختلف معها، وهذا يعد اغتصابا وعدم احترام لحريتنا وخصوصية مدينة الرحاب ويكون لنا كل الحق في الرجوع بالحق القانوني لاستخدام ممتلكاتنا ومدينتنا في الدعاية والإعلان ودون الرجوع لأصحاب الملكية الخاصة والتي أيضًا تحمل معها إدارة المدينة المسؤولية الكاملة في رد اعتبار مدينتنا وكذلك في استرجاع حقوقنا وإيقاف غلاف الكتاب أو تغيير غلاف الكتاب بما يجعلنا بعيدين كل البعد عن أي أفكار نختلف أو نتفق معها».

وواصل البيان: «نحن كسكان الرحاب نستنكر ونرفض هذا الفعل والباحثين عنه من اغتصاب حرية وأملاك الآخرين وهم أصحاب الحق الأصيل وهم ملاك الرحاب».

وقالت الكاتبة دينا أنور إن المدينة التي صورت فيها تعد مكانا عاما ومفتوحا للجمهور، مضيفة أنها ترى أن الحجاب لا يمثل سوى قطعة قماش لا يشكل أي قدسية لها أو رمزية، قائلة: «قطعة القماش دي مش رمز لينا».

وأضافت «أنور»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة: «ليه بقالنا 50 سنة بنشوف ملصقات الحجاب قبل الحساب، واتحجبي برافو عليكي، والمحجبة كاملة الأوصاف، وأميرة بحجابي، وأميرة بنقابي؟».

وأكدت أنها لم تجبر أحدًا على خلع الحجاب، موضحة أن لديها 80 ألف متابع على صفحتها وهي تعبر عن إرادتها الحرة، مضيفة «دي حرية شخصية لينا، مضرِّيناش حد، مجيناش لواحدة محجبة وقلعناها الحجاب، ولم ندعُ أحدًا لفعل المثل»، مشيرة إلى أن هذا الفعل قد سبقتهن إليه هدى شعراوي وصفية زغلول.

وأشارت إلى أن الكتاب يرصد حالة عنف ضد المرأة، وحالة العنف ضد الفتيات خالعات الحجاب اللائى يتعرضن للطلاق وحرق بالنار وقص الشعر والمنع من التعليم، لافتة إلى أن الكتاب هدفه الأساسي رصد حالة من العنف ضد المرأة المسكوت عنها لأنها تحمل جانبا دينيا وهو خلع الحجاب والنقاب، وهو حرية شخصية.

دينا أنور مؤلفة كتاب المجد لخالعات الحجاب

وعبرت الكاتبة دينا أنور، عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، عن وجهة نظرها في خلع الحجاب، بعنوان «نصف قرن من الزمان مر».

وجاء في المنشور: «نصف قرنٍ من الزمان.. وملصقات الدعوة لارتداء الحجاب منثورةٌ في محطات المترو.. وجدران البنايات.. وأعمدة الإضاءة.. وأسانسيرات الأبراج.. وحوائط المصالح الحكومية والمدارس.. ورغم ذلك يزعجهم نشر بعض الصور لفتياتٍ خلعن الحجاب بكامل إرادتهن.. نصف قرنٍ من الزمان وملايين الفتيات والسيدات ارتدين الحجاب.. حتى القواعد من النساء ارتدين الحجاب.. لترهيبٍ ديني أو لحرجٍ مجتمعي أو لفرضٍ أُسري أو لاشتراطٍ زوجي.. ورغم ذلك يزعجهم خلع بعض الفتيات له.. بعد تعرضهن لأشكالٍ مفزعة من الاضطهاد والعنف.. نصف قرنٍ من الزمان كلما تحجَّبت فتاةٌ يحتفون بها ويُمجِّدونها ويحتفلون بها في جماعات.. يباركون لها وكأنها حققت إنجازاً مهماً.. ويحاولون إقناعها بأن جمالها ازداد وأن وجهها أضاءه النور.. ورغم ذلك يزعجهم أن تكتب كاتبةٌ واحدة «المجد لخالعات الحجاب والنقاب».. وأن تحتفي بفتياتٍ ازددن جمالاً بالفعل.. ووجوههن أضاءها النور حقاً».

ودينا أنور هي صيدلانية وناشطة في مجال حقوق المرأة والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وذاعت شهرتها بعد أن أطلقت حملة تحث المصريات على ارتداء الفساتين والاعتزاز بالأنوثة والعودة لهوية المرأة المصرية.

وصدر كتابها الأول «محاكم التفتيش» عن ضحايا الفكر بين الماضي والحاضر في مطلع عام 2018.