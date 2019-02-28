وزارة الطيران تستعد لاستضافة الملتقى الدولي لمديري مطارات إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أصدر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، توجيهاته باتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستضافة الدورة الـ61 لمؤتمر المجلس العالمي للمطارات (ACI Africa 2019) الذي تنظمه الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال الفترة بين 4 و10 مارس المقبل.

وذكر بيان أصدرته الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه من المنتظر مشاركة ما يقارب 00) عضو من ممثلي المطارات في قارة إفريقيا وممثلي المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) والاتحاد الدولي للنقل الجوى (IATA) وممثلي المجلس الدولي للمطارات(ACI) في إطار استراتيجية التعاون الإفريقي التي تتبناها الحكومة المصرية في مختلف المجالات ومن بينها صناعة النقل الجوي.

وأشار البيان إلى أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني دعا شركات وهيئات الوزارة لاستقبال هذا الحدث المهم والدفع بأعداد إضافية من فرق العمل وزيادة المعدات الأرضية وتسهيل الخدمات اللوجستية اللازمة بمطاري القاهرة والأقصر للتعامل مع كثافة التشغيل خلال هذه الفترة وكذلك تقديم جميع التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة من خلال كاونترات خاصة، بالإضافة إلى وضع شعار المؤتمر في مطاري القاهرة والأقصر.

بدوره، قال الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية -في البيان- إن استضافة مصر لهذا الحدث تؤكد دورها الريادي داخل القارة السمراء، كما أن اختيار مدينة الأقصر لانعقاد المؤتمر جاء تتويجا للمكانة الحضارية والأثرية لمدينة الأقصر التي تمتلك المقومات السياحية من فنادق وقاعات مؤتمرات ومزارات، فضلاً عن فوز مطار الأقصر العام الماضي بالمركز الأول في تطبيق قواعد السلامة الجوية علي مستوي قارة إفريقيا في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمجلس العالمي للمطارات.

يشار إلى أن مصر عضو رئيسي وفاعل بمنظمة المجلس الدولي للمطارات ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ويعد المؤتمر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات العالمية والأفكار الجديدة لتنمية المعاملات التجارية داخل المطارات بالإضافة إلى الوقوف على ما تم تطبيقه من توصيات آخر مؤتمر عقد في القاهرة عام 2016.