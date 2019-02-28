لحمايتهم من الاستقطاب.. الأزهر يطلق برامج توعية للطلاب الوافدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع بدأ في تنفيذ برامج توعية للطلاب الوافدين بمدن البعوث الإسلامية تستهدف حماية الطلاب من أي استقطاب خارجي، وذلك في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر برعاية الطلاب الوافدين ودعم مستوياتهم العلمية.

وأضاف عفيفي - في بيان اليوم - أن برامج التوعية التي ينفذها المجمع للطلاب الوافدين تتم بشكل يومي وتقدم شرحا شاملا للمواد بطريقة مبسطة وميسرة، موضحا أن هذه البرامج تقدم للطلاب من أقسام وشعب كليات أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة والقانون، والدعوة الإسلامية، والإعلام، والدراسات الإسلامية والعربية.

وأوضح عفيفي إن هذه البرامج شهدت قبولا كبيرا من جانب الطلاب، لما تقدمه من دعم علمي وشرح مستوف لتلك المواد من جانب الأساتذة المتخصصين في الجامعة، مما يساعدهم على التميز والتفوق العلمي في جميع السنوات الدراسية.