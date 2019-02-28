مصر | الحكم على أحمد المغير "رجل خيرت الشاطر" بالحبس سنة مع الشغل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكم على أحمد المغير "رجل خيرت الشاطر" بالحبس سنة مع الشغل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة الدقي، اليوم، حكما، بحبس أحمد المغير، رجل خيرت الشاطر سنة مع الشغل، وذلك في البلاغ المقدم ضده من الدكتور سمير صبري، المحامي.

حيث جاء في البلاغ، أن أحمد المغير أيد وثمن وأشاد بالهجوم الإرهابي على كمين الشرطة العسكرية في مسطرد بشبرا الخيمة، والذي أسفر عن استشهاد 6 جنود.

حيث قال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تسلم الأيادي.. اللي بتقتل الأعادي سلامي على شبرا.. إرهابي وأفتخر"، واعتبر المُغير أن الدم مش كله حرام، موضحًا: "دم الظالم المجرم القاتل عمره ما كان حرام ولا عمره هيبقى حرام".