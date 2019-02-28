شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُخصص خطًا ساخنًا لتلقي استفسارات أسر ضحايا حادث محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تفقدت حالة مصابي حادث قطار محطة مصر اليوم.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء اليوم الخميس، أن حالات الوفاة ارتفعت إلى 22 حالة، بعد أن توفيت حالتان اليوم؛ من بينهم عامل في الإسعاف، وآخر مجهول الهوية.

وأوضح أنه يوجد 26 مصابا موزعين على المستشفيات، وتوجد 10 حالات حرجة، بينهم 6 حالات شديدة الخطورة، متابعًا: «نؤكد على تقديم كل الرعاية الطبية للمصابين».

وأشار إلى أن 3 حالات تماثلت للشفاء ومن المقرر خروجهم خلال الساعات القليلة المقبلة، مضيفًا أن وزيرة الصحة أعلنت الخط الساخن 137 لتلقي استفسارات المواطنين وأسر المصابين عن أسماء المصابين.

وتابع أن وزيرة الصحة وجهت بتوفير الدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا، وبالفعل تم تشكيل فريق من الصحة النفسية لمساعدتهم.