شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة دعائية لانطلاق حملة 100 مليون صحة في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، الخميس، مسيرة دعائية لانطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي «100 مليون صحة»، التي تبدأ في الدقهلية بداية من الجمعة ولمدة شهرين.

شارك في المسيرة الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، وقيادات الصحة والمجتمع المدني والأطقم الطبية المشاركة في الحملة والقيادات الشعبية والتنفيذية.

رفع المشاركون لافتة كبيرة مكتوبا عليها «مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدقهلية للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية ابتداء من 1 /3 /2019 حتى 30 /4 /2019»، كما حملوا لوحة من الزهور مكتوبا عليها «100 مليون صحة»، بالإضافة للافتات تحث المواطنين على التوجه لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل مجانا. بدأت المسيرة من أمام ديوان عام المحافظة حتى مسجد النصر.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة: «إن الحملة تستهدف الكشف على 4.3 مليون مواطن للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، مثل ضغط الدم والسكر والسمنة، وتضم 1800 فريق طبي، وكل فريق من 3 و4 أفراد، وتم توزيعهم على جميع مراكز ومدن المحافظة بالوحدات الصحية ومراكز الشباب والتجمعات البشرية بالإضافة لمشاركة الجامعة والتأمين الصحي».

وطالب «مكي» المواطنين بالتوجه للكشف والتحليل، قائلا: «خمس دقائق تساوي حياة لأن المواطن مش هيستغرق أكتر من 5 دقائق للحصول على عينات الدم ويتم تسجيل كل شيء إلكترونيا على سيستم الوزارة، ومن تظهر لديه أي أمراض سيتم علاجه مجانا على نفقة الدولة».

وأضاف أن صحة الإنسان ليست ملكه لوحده، ولكنها ملك لأسرته ووطنه، لذلك جاءت مبادرة السيد الرئيس لإنقاذ حياة ملايين المواطنين من الأمراض.