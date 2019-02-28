شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طلبات إحاطة بشأن الاستيلاء على علامات تجارية ورفع الحظر السوداني عن منتجات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، 3 طلبات إحاطة، الخميس، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والصناعة والتجارة والكهرباء.

وقال «عامر» - في تصريحات لـ«المصري اليوم»- إنه قدم الطلب الأول بشأن الاستيلاء على العلامات التجارية دون تحرك من الأجهزة التنفيذية في الدولة، ما يضيع على الخزانة العامة الملايين من الجنيهات، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أنه قدم الطلب الثاني إلى رئيس مجلس الوزراء وسامح شكري، وزير الخارجية، بشأن عدم تنفيذ دولة السودان لقرار رفع الحظر عن الصادرات المصرية، خاصة أن الرئيس السوداني عمر البشير أعلن إلغاء حظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من مصر، وذلك أثناء زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الخرطوم 25 أكتوبر الماضي، وذلك بعد 17 شهرا من وقف استيرادها، كما وقع البلدان خلال الزيارة التي شهدت انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، 12 اتفاقية في مختلف مجالات التعاون، واتفق البلدان على إكمال ربط شبكة الكهرباء بينهما إضافة لربط البلدين بخط سكة حديد.

وأضاف أنه في اليوم التالي للزيارة أعلن وزير الصناعة والتجارة، المهندس عمرو نصار، أن إلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السودانية يعد إحدى أهم نتائج اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة، متوقعًا زيادة معدلات تصدير المنتجات الزراعية المصرية للخرطوم خلال الفترة المقبلة، وتحدث عن أهمية رفع كل القيود التجارية بين البلدين للمساهمة في انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة، لافتًا إلى أنه بموجب هذا القرار فإنه من المتوقع أن تشهد معدلات تصدير المنتجات الغذائية المصرية ارتفاعا خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تراجعها عقب صدور قرار الحظر في مارس من العام الماضي.

وأشار «عامر» إلى أن الطلب الثالث قدمه إلى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عدم تطبيق أفضلية المنتج المصري على عقود توريد مصرية.