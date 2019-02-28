شكرا لقرائتكم خبر عن رامي مالك: أرغب في صناعة فيلم مصري باللغة العربية.. وعائلتي مسرورة لفوزي بالأوسكار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان العالمي رامي مالك، إن حصوله على جائزة الإيمي الأمريكية التي تمنح للمسلسلات والبرامج التليفزيونية المختلفة، تعتبر إنجازًا هائلًا له، لافتًا إلى أنها كانت لحظة مميزة وفخرا له ولعائلته.

وأضاف، خلال حواره لفضائية «بي بي سي عربي»، أن الشهرة التي نالها في مسلسل «السيد روبوت» كانت تجربة مميزة، وضعته على خريطة النجوم، ودفعته نحو الأمام في سيرته المهنية ودخول عالم النجومية في هوليوود، معقبًا: «كانت عظيمة لي ولحظة عظيمة أيضًا لمخرج المسلسل سام إسماعيل».

وعن شهرته الواسعة في مصر بفضل شهرته العالمية ودخوله عالم النجومية في هوليوود، علق قائلًا: «أعتقد أن المصريين مثل الحضارات الأخرى يبقون فخورين عندما ينجح واحد منهم أو اثنان، وأنا سعيد بإشادتهم بي، لأن هذا يحقق لي نوعًا من النجاح، ولست متفاجئًا من دعمهم وإشادتهم بي وبأعمالي، وعائلتي في مصر مبسوطين بيا».

وكشف رد فعل عائلته في مصر بعد النجاحات التي حققها مؤخرًا في السينما الأمريكية والجوائز العالمية التي حصل عليها، قائلًا: «مبسوطين جدًا.. حقيقة أن هناك إعجابا مصريا قويا، وأعتقد إجمالًا لدينا الكثير من الفنانين الذين يأتون من بلادنا.. لهذا إنه أمر طيب أن نحتفي بهم في كل الحالات، ولكن عائلتي هي الأكثر ابتهاجًا وأنا الأكثر امتنانًا لهم».

وأكد أنه يرغب في صناعة فيلم مصري باللغة العربية، والعمل مع مخرجين مصريين، معقبًا: «هذا سيكون حلمًا عظيمًا أريد تحقيقه، وأدرس اللغة العربية الآن.. لا يمكن أن أصنع فيلما مصريا ولا أجيد العربية».