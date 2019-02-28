شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل النواب»: وضع معايير دولية لتدريب العناصر البشرية لمنع حوادث القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه يجب وضع معايير دولية لتدريب العناصر البشرية بهدف منع حوادث السكك الحديدية في المستقبل.

وتابع عبدالواحد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في حالة انعقاد دائم منذ حدوث حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة 21 شخصا.

وأضاف أن الهيئة انتقلت بكامل هيئتها إلى محطة السكك الحديدية وتم الذهاب إلى الورش وعقد اجتماع مع مسؤولي الهيئة وتم استعراض ملابسات الموضوع، محددين المعوقات التي تتم إزالتها حتى يتم تجنب أي حوادث في المستقبل.