شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران» تستعد لاستضافة الملتقى الدولي لمديري مطارات أفريقيا «ACI Africa2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، توجيهاته لاتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لاستضافة مصر مؤتمر المجلس العالمي للمطارات ACI Africa 2019، الذي تنظمه الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في دورته الـ61 في الفترة من 4 إلى 10 مارس، بحضور ما يقرب من (400) عضو من ممثلى المطارات في قارة أفريقيا، وممثلى المنظمة الدولية للطيران المدنى (ICAO)، والاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA) وممثلى المجلس الدولى للمطارات( ACI).

وفى هذا السياق، دعا الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، شركات وهيئات الوزارة لاستقبال هذا الحدث المهم والدفع بأعداد إضافية من فرق العمل وزيادة المعدات الارضية وتسهيل الخدمات اللوجستية اللازمة بمطاري القاهرة والأقصر للتعامل مع كثافة التشغيل خلال هذه الفترة وكذلك تقديم جميع التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة في الحدث من خلال كاونترات خاصة بهم بالإضافة إلى وضع شعار المؤتمر في مطارى القاهرة والأقصر.

من جانبه، صرح الطيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن استضافة مصر لهذا الحدث المهم يؤكد دورها الريادي داخل القارة السمراء، كما أن اختيار مدينة الأقصر لانعقاد المؤتمر جاء تتويجا للمكانة الحضارية والأثرية التي تتمتع بها المدينة، فضلاً عن فوز مطار الأقصر العام الماضي بالمركز الأول في تطبيق قواعد السلامة الجوية على مستوى قارة أفريقيا في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمجلس العالمي للمطارات، بالإضافة إلى امتلاك محافظة الأقصر المقومات السياحية من فنادق وقاعات مؤتمرات ومزارات التي ستساهم في نجاح هذا الحدث.

جدير بالذكر أن مصر عضو رئيسي وفاعل بمنظمة المجلس الدولي للمطارات، ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ويعد المؤتمر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات العالمية والأفكار الجديدة لتنمية المعاملات التجارية داخل المطارات بالإضافة إلى الوقوف على ما تم تطبيقه من توصيات آخر مؤتمر عقد في القاهرة عام ٢٠١٦.