إطلاق المرحلة الثالثة من "100 مليون صحة" بالجيزة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
أعلنت محافظة الجيزة، أن فعاليات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، ستبدأ، غدًا الجمعة، بالمحافظة وتستمر حتى 30 أبريل القادم.
ويشارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المواطنين فعاليات المبادرة بالمرور على عدد من الوحدات الصحية.
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