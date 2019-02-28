انت الان تتابع نقل البرلمان من محطة مصر: التعاقد على 100 جرار جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تطوير السكك الحديدية بدأ من خلال بنية تشريعية قوية تتيح السلامة والأمان لركاب القطارات من خلال شراكة أوروبية عربية، حيث تم التعاقد على 1300 عربة و100 جرار جدد وصيانة 81 جرارا. وأضاف أن زيارة اللجنة اليوم لموقع حادث محطة مصر واجتماعها مع رئيس هيئة السكك الحديدية، يهدف دراسة بعض الأمور عن قرب وعلى الطبيعة، قائلا: "طلبنا خلال الاجتماع كافة المستندات والوثائق ولوائح العاملين"، مؤكدا أن ما يقع من حوادث في السكك الحديدية نتيجة إهمال شديد وتراكمات منذ 70 سنة.
وأشار إلى أن هيئة السكك الحديدية، تحتاج لإعادة هيكلة شاملة، وبالأخص تدريب الموظفين والعاملين وتنميتهم فكريا، مطالبا بضرورة سن لائحة جزاءات جديدة صارمة.وأضاف عبد الواحد: "نعالج قصورا تراكمَ منذ 70 عاما، ونحتاح إلى وقت لعلاجه، وبالفعل بدأنا إجراءات بالاتفاق مع رئيس الهيئة، واتخاذ سبل من شأنها تقليل ومنع
وأشار إلى أن هيئة السكك الحديدية، تحتاج لإعادة هيكلة شاملة، وبالأخص تدريب الموظفين والعاملين وتنميتهم فكريا، مطالبا بضرورة سن لائحة جزاءات جديدة صارمة.
وأضاف عبد الواحد: "نعالج قصورا تراكمَ منذ 70 عاما، ونحتاح إلى وقت لعلاجه، وبالفعل بدأنا إجراءات بالاتفاق مع رئيس الهيئة، واتخاذ سبل من شأنها تقليل ومنع حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلا".
وأوضح أن التطوير بدأ منذ سنوات، في قطاع النقل والسكك الحديدية، بفكر جديد وخطط قصيرة الأجل، تؤدى في النهاية لرؤية مصر 2030، وأضاف "نتعامل مع خطة وزارة وليس وزيرا"، مشيرا إلى أن "الوزير الجديد عليه استكمال ما بدأناه، وسوف نتابع ذلك من خلال لجنة النقل بالبرلمان".
وتابع: "تحدثنا خلال الاجتماع أيضا، عن التدريب بمعهد وردان والوقوف على المشكلات به.. وتحدثنا أيضا عن وحدات الإطفاء الذاتي، وإمكانية تطبيقها".
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