شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يحذر من إهانة المطلقات وأكل حقوقهن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من إهانة المطلقات وأكل حقوقهن، قائلا: «الرجال الحقيقيون بيُعرفوا من هنا لما يطلقوا بيكرموا الست».
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «أنا شوفت رجال بتطالب الستات تتنازل عن كل شيء حتى رابطة الثوم اللى معلقة في البلكونة».
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