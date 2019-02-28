شكرا لقرائتكم خبر عن الوكيل البابوي يفتتح عيادات الكرمة التخصصية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح القمص أبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، يرافقه عدد من الآباء كهنة كنيسة السيدة العذراء، والقديس كيرلس عامود الدين بكليوباترا، عيادات الكرمة التخصصية التابعة للكنيسة.

وشهد الافتتاح تقديم تورتة بهذه المناسبة فضلا عن ترؤس الوكيل البابوى صلاة شكر للتوفيق في افتتاح العيادات الجديدة بمشاركة الآباء الكهنة.

وقال «إيميل» إن ذلك يأتي انطلاقًا من دور الكنيسة الوطني والمجتمعي تجاه كل أفراد الشعب المصري دون تمييز بين المسلمين والمسيحيين، حيث إن قضية الصحة والعلاج أمر يشغل كل بيت مصري.

وأشار إلى أن مركز الكرمة يشمل عيادات رمد وأسنان ونساء وباطنة وأطفال وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة، ويقدم الخدمة بأسعار زهيدة جدًا، حيث إنه غير هادف للربح.

يشرف على المركز القس مرقس حليم بحكم خلفيته الدراسية الطبية.

افتتاح الوكيل البابوي عيادات الكرمة التخصصية بالإسكندرية

افتتاح الوكيل البابوي عيادات الكرمة التخصصية بالإسكندرية

افتتاح الوكيل البابوي عيادات الكرمة التخصصية بالإسكندرية

افتتاح الوكيل البابوي عيادات الكرمة التخصصية بالإسكندرية

افتتاح الوكيل البابوي عيادات الكرمة التخصصية بالإسكندرية

افتتاح الوكيل البابوي عيادات الكرمة التخصصية بالإسكندرية