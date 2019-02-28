شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تزور مصابي حادث قطار رمسيس في معهد ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة مصابي حادث قطار محطة مصر بمستشفى معهد ناصر، وكان في استقبالها الدكتور هاني راشد، مدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على المصابين والتأكيد على ضرورة تلقيهم أفضل أوجه الدعم والرعاية، بالإضافة إلى التأكد من الانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعيه تمهيدا لصرف التعويضات المقررة للمصابين وأسر المتوفين والمصابين بعجز كلي.

كما وجهت «والي» بصرف إعانة عاجلة لأسر المصابين والضحايا من حساب المؤسسة العامة للتكافل لحين استيفاء أوراق التعويضات التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

كما وجهت «والي»، الهلال الأحمر المصري بتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم، وأكدت على ضرورة التنسيق مع المستشفيات التي يعالج بها المصابون وأمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة.