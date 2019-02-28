شكرا لقرائتكم خبر عن «يونيسيف» يواصل توزيع الحقائب المدرسية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل الهلال الأحمر المصري توزيع الحقائب المدرسية المقدمة من منظمة اليونيسيف بمختلف المدارس بالمحافظة. بدورها، شهدت المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، تسليم الحقائب المدرسية إلى طلاب مدرستي محمود عطية الشوربجي، ومدرسة الميدان للتعليم المجتمعي. وأعربت «مرتجي» في بيان، الخميس، عن سعادتها بهذه المشاركة الفعالة من يونيسيف بمدارس شمال سيناء، متمنية المزيد من المشاركات المجتمعية، والتي تساهم في خدمة المجتمع والتعليم.

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