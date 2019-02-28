شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل وزير بيئة الأعمال والاستثمار والتجارة في رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، ستيفان رادو أوبريا، وزير بيئة الأعمال والاستثمار والتجارة في رومانيا. وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير رومانيا بالقاهرة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإعراب عن الترحيب بالضيف الروماني، مشيرًا إلى أهمية الزيارة لأنها تشهد عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، كما أن زيارة الوزير الروماني تأتي عقب أيام قليلة من الزيارة المهمة التي قام بها رئيس جمهورية رومانيا إلى مصر للمشاركة في اجتماعات القمة العربية الأوروبية.

وأكد «مدبولي» ضرورة العمل على زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة، لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين، لا سيما أن حجم التجارة الحالي الذي يبلغ ٤٦٠ مليون دولار لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات الرومانية المساهمة فيها، سواء في المشروعات القومية الكبرى، أو غيرها من القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة.

وأضاف «مدبولي» أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تمثل فرصًا أخرى للتعاون بين مصر ورومانيا، لا سيما أن رومانيا تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أعرب الوزير الروماني عن سعادته بما أثمرت عنه الزيارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مشيرًا إلى أنه اصطحب معه وفدًا كبيرًا من رجال الأعمال والشركات الرومانية من أجل استكشاف فرص جديدة للتعاون بين البلدين، سواء من خلال استثمارات رومانية، أو شركات مشتركة مع نظرائهم المصريين.

وأضاف «أوبريا» أن المستثمرين المصاحبين له أجروا مباحثات ناجحة ومشجعة مع المسؤولين في عدة وزارات، منها وزارة البترول، وتعرفوا على مجالات واعدة للتعاون المستقبلي مع مصر.

وعقّب مدبولي بتوجيه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمواصلة المشاورات والتنسيق مع الجانب الروماني، لصياغة خطة تحرك لتنشيط مجالات التعاون المقترحة، مؤكدًا للوزير الروماني دعمه الكامل لأي مقترحات تستهدف تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا.

واختتم الوزير الروماني حديثه بنقل تحيات رئيسة وزراء رومانيا إلى الدكتور مدبولي، مؤكدًا تطلعها لقيام رئيس مجلس الوزراء بزيارة رومانيا على هامش الاجتماعات القادمة للجنة المشتركة بين البلدين.