شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يُعلن تقديم مشروع قانون لـ«إعدام سائقي القطارات المهملين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، التقدم بمشروع قانون لتشديد العقوبات على المتسببين في حوادث القطارات، مشيرا إلى أنه سيقترح تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام، حال قيام سائق القطار أو الجرار بترك مركز القيادة ووقوع حادثة تؤدى إلى وقوع ضحايا.

وقال «حساسين»، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن حادث حريق محطة السكة الحديد برمسيس، الذي وقع بعد أن ترك سائق الجرار مركز القيادة، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين، يستدعي ضرورة التدخل التشريعي، حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث الخطيرة نتيجة الإهمال والتسيب الذى لا يقل خطورة عن الإرهاب.